Tragedia di Rigopiano, la difesa degli imputati nel giorno del sesto anniversario. L'omaggio di Marsilio ai familiari

PESCARA - «Ho ritenuto doveroso portare il mio saluto ai parenti delle vittime qui in Tribunale in un giorno particolare come quello dell'anniversario della tragedia della valanga sull'Hotel Rigopiano».

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio questa mattina in Tribunale alla ripresa delle udienze del processo che vede 30 imputati per il crollo dell'hotel il 18 gennaio del 2017. E' il momento delle arringhe difensive degli imputati.

La presenza

«Saremo presenti anche oggi alla Commemorazione questo a testimoniare la presenza delle istituzioni e la vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da questo profondo dolore. Sul coinvolgimento della Regione stessa nel processo in qualità di imputata - Siamo chiamati a rispettare i tempi e i modi della Giustizia», si è limitato a dire Marsilio.

L'udienza di oggi

Intanto i parenti delle vittime seguiranno l'udienza fino alle 12 quando un pullman verrà a prenderli per portarli a Farindola per la commemorazione che si terrà nel pomeriggio a Rigopiano.

Ultima curva

«Siamo pronti ad affrontare l'ultima curva - ha detto Gianluca Tanda portavoce del Comitato - quell'ultima curva che i nostri cari non hanno potuto affrontare per scappare via da quella trappola mortale, nel giro di un mese, ci auguriamo, questo processo darà il suo verdetto e speriamo venga fatta giustizia.»

L'udienza è partita con l'arringa dell'avvocato Messere difensore del dirigente della Prefettura Leonardo Bianco.