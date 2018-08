Rieti-Teramo di Coppa Italia non si giocherà: la Serie C si ferma per le vittime di Genova

E' stata rinviata a data da destinarsi la gara tra Rieti e Teramo in programma domenica pomeriggio.



La decisione è stata presa dal presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, dopo i fatti di Genova. "La Lega Pro, in segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova - si legge nella nota ufficiale - ha deciso di fermarsi. Il Presidente Gravina ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle gare di Coppa Italia, che erano in programma domenica 19 agosto. La Lega Pro ed i suoi club rinnovano la vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti gli abitanti di Genova".



Una decisione in contrasto con quella assunta dalla Lega di Serie A, che ha rinviato solo le gare di Genoa e Sampdoria, dando il via libera a tutte le altre.



Per il Teramo salta dunque il secondo impegno ufficiale della stagione.

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:48



