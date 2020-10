Recovery Fund: Marsilio, infrastrutture priorità in Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lerappresentano una priorità del programma di governo regionale per recuperare uno svantaggio competitivo che la regione ha accumulato negli anni.e mezzo di euro su cui sta lavorando una cabina di regia mentre mercoledì a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il presidenteporrà la firma per il progetto di potenziamento della tratta ferroviariaE' quanto emerso oggi a L'Aquila, a, nell'incontro con i sindacati e i rappresentanti di categoria per analizzare lo stato dell'arte relativamente al piano di rilancio nazionale su cui saranno convogliati i fondi europei delche riveste un ruolo strategico per la ripartenza.Presenti anche l'assessore regionale alle attività produttive, il sottosegretarioe il direttore della PresidenzaTante le opere indicate: dal potenziamento della rete ferroviaria, agliai, alle, alle, completamento dellee interventi per il"Oggi - ha detto Marsilio - è emersa una sintonia tra Regione, rappresentanti del territorio, di categoria e dei lavoratori.C'e comunione di intenti sulleallo sviluppo del territorio su cui abbiamo relazionato, spiegando il lavoro che stiamo svolgendo con l'interlocuzione delle regioni e del governo per presentare progetti cantierabili, realizzabili nei tempi e nei modi previsti con i limiti del cosiddetto Recovery Fund, il piano nazionale di resilienza e di rilancio. Speriamo che il governo sappia valorizzare il lavoro che lestanno facendo. Noi continuiamo con ladi oltre 70 progetti presentati per oltre 7 miliardi e mezzo di spesa. E' impensabile poterli avere tutti ma sappiamo che dovremmo essere pronti a spendere quelli che arriveranno anche se dovremo fare i conti con la ripartizione delle risorse tra Regioni".