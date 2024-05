Giovedì 23 Maggio 2024, 07:50

Il comitato Santamaria chiede concretezza e soprattutto che siano stanziate risorse rilevanti, finanziarie e professionali, per progettare un piano di delocalizzazione finalizzato a costruire gli edifici necessari ad ospitare le famiglie già costrette ad abbandonare le abitazioni della zona a causa del dissesto idrogeologico, più quelle che potrebbero avere la stessa sorte in futuro. Progetto del quale esiste solo uno studio di fattibilità elaborato dallo studio Merlino progetti e che proietta la ipotizzata nuova urbanizzazione nell’area del Tricalle. Una delegazione del comitato, guidata dal professor Ettore D’Orazio, che lo presiede, ha incontrato l’assessore Stefano Rispoli, l’ingegnere Tommaso Colella, dirigente di settore del Comune, e il capo dello staff del sindaco, Patrizia Di Monte. Alle richieste di aggiornamenti rispetto alle varie tematiche legate al dissesto idrogeologico della collina nord della città, il Comune ha risposto che è in pagamento la prima tranche (relativa al periodo maggio 2023–aprile 2024) dei contributi di autonoma sistemazione per i nuclei familiari, circa 50, interessati dalle ordinanze di sgombero sindacali. Per tale impegno sono destinati circa 400.000 euro giunti al Comune tramite la Protezione Civile così come previsto dall’ordinanza 1021 del 12 settembre 2023.

LE DIFFICOLTÀ

Il comitato ha tuttavia sottolineato come tra i destinatari ci siano persone anziane o con disabilità per le quali è indispensabile anche un impegno dei servizi del Comune per garantire una sistemazione adeguata ai loro bisogni. Il Comune ha assicurato che si sta facendo carico e si farà carico di tutte le situazioni attivando anche il personale del II settore. È poi emerso l’auspicio che i contributi di autonoma sistemazione vengano erogati in futuro con continuità. Tramite la Protezione civile regionale sono arrivati pervenuti ulteriori 600.000 euro che il Comune ha intenzione di utilizzare per interventi d’urgenza di messa in sicurezza per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, le demolizioni di edifici in condizioni pesantemente compromesse. Il comitato su tale questione si dice preoccupato per il fatto che potrebbe essere richiesto ai proprietari di rimborsare in futuro le spese di demolizione. Il Comune ha informato il comitato anche del fatto che si è attivato per ottenere altri finanziamenti, oltre quelli della Protezione Civile, per la messa in sicurezza del territorio, utilizzando la Legge 145 e la piattaforma Ares e di aver avviato la procedura per poter avere a disposizione ulteriori unità di personale per far fronte alle complesse questioni tecniche ed amministrative legate al dissesto idrogeologico. Il Comitato, ha fatto sapere D’Orazio, si augura che «al di là delle buone intenzioni e delle rassicurazioni fornite, il rinnovo dell’ordinanza 1021 che dovrà avvenire alla sua scadenza (prevista ad un anno dalla sua emanazione) possa configurarsi principalmente con un nuovo documento che allinei i provvedimenti da prendere alla effettiva situazione del dissesto della città di Chieti assicurando in tal maniera risorse non solo per l’emergenza immediata ma anche, con una visione di medio e lungo periodo, per la messa in sicurezza del territorio e la realizzazione di soluzioni abitative per coloro che hanno dovuto abbandonare il proprio alloggio».