“Ricostruire storie”, conversazione all’Università dell’Aquila

L’AQUILA “Ricostruire storie” è il titolo della conversazione che si terrà lunedì prossimo, 28 marzo, alle ore 16 presso l’Università degli studi dell’Aquila, nell’aula 0A del Dipartimento di Scienze Umane. Interverranno Luigi Mascilli Migliorini (Università di Napoli “L’Orientale”), Giuseppe Giannotti (Vicedirettore di Rai Cultura), Amedeo Feniello (Università dell’Aquila) e Silvia Mantini (Università dell’Aquila). Modera Roberto Ciuffini (Università dell’Aquila).

Si tratta degli autori del volume, curato dalla professoressa Mantini, “Ricostruire storie. Riflessioni e pratiche di storia moderna” (Napoli, Editoriale Scientifica, 2020) e del tema che è stato già al centro dell’Assemblea annuale della Società Italiana per la Storia dell’età Moderna (Sisem) tenutosi all’Aquila dal 9 all’11 maggio del 2019 al quale parteciparono i presidenti di tutte le Società Storiche italiane (Antica, Medievale, Moderna, Contemporanea e la Società Italiana delle Storiche) a Palazzo dell’Emiciclo per discutere lo stato dell’arte in Italia anche come momento di intenso valore culturale e di riflessione storiografica sulle ricomposizioni delle identità storiche, con particolare attenzione al contesto aquilano a dieci anni dal sisma del 6 aprile 2009.

La partecipazione al convegno è libera previa iscrizione mail a silvia.mantinieunivaq.it