Maestri di sci, l'aquilano Gianluca Museo nel Collegio nazionale

di Marcello Ianni

L’Avvocato aquilano Gianluca Museo porta il Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo in Consiglio di Presidenza del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani con sede a Modena che ha, come scopo principale, il coordinamento dei vari collegi regionali rispondendo direttamente al Consiglio dei Ministri. Il Presidente nazionale Luciano Magnani ha voluto, nuovamente, nella sua squadra il professionista aquilano nominando lo stesso suo consigliere nel corso della riunione tenutasi il 1 giugno presso la Baia del Re Hotel Real Fini di Modena. Con Gianluca Museo (Abruzzo), in Consiglio di Presidenza anche Peppe Cuc (Val d’Aosta), Roberto Pierobon (Veneto), Franco Capra (Piemonte), Mario Panizza (Trentino), Claudio Zorzi (Alto Adige), Pedretti Cristian (Lombardia) e Sebastiano Fontanarosa (Sicilia).

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57



