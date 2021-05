10 Maggio 2021

di Serena Giannico

(Lettura 1 minuto)







E' scomparso da giorni, forse anche da una settimana, ma solo l'altra sera un amico se n'è accorto e ha dato l'allarme. A Paglieta non si hanno più tracce di Gino Di Nella, 76 anni (in foto). L'uomo, celibe, che vive da solo, è molto conosciuto in paese. «E' una persona buona e benvoluta - dicono di lui alcuni conoscenti -. E' solito fare lunghe camminate alla ricerca di asparagi». Domenica mattina sono scattate le ricerche, con allerta diramata dai carabinieri della compagnia di Atessa, e quindi della locale stazione, diretti dal capitano Alfonso Venturi, con la polizia municipale. L'amico di Di Nella ha avvisato i familiari, con cui l'uomo ha scarsi contatti e poi ha fatto la segnalazione in caserma. I militari hanno ispezionato il suo appartamento e sentito conoscenti e vicini. «Chiedo alla popolazione di collaborare con le forze dell'ordine - è l'appello del sindaco Ernesto Graziani - fornendo qualsiasi elemento che ricostruisca il suo percorso, secondo gli ultimi avvistamenti». Nello scorso settembre un altro pensionato fece perdere le proprie tracce, Ettore Di Lallo, 64 anni, che fu trovato senza vita in un fossato. Anche lui si era allontanato a piedi.