Due schianti in pochi minuti: 3 feriti, grave un 24enne

Il ribaltamento dell’auto più grave è avvenuto alle 15 di oggi pomeriggio in contrada Accattapane a Controguerra (Teramo). Dove una vettura per causa ancora in corso di accertamenti da parte dei carabinieri del posto si è rovesciata più volte su sé stessa terminando la sua corsa con la cappotte sull’asfalto. Il bilancio è di tre feriti, il più grave I. M. di 24 anni, trasportato a causa delle lesioni riportate in eliambulanza presso l’ospedale Mazzini di Teramo. D.G.N., un uomo di 42anni, grave ma non in pericolo di vita è stato traportatati dall’ambulanza medicalizzata sempre al nosocomio di Teramo. Mentre il terzo ferito, di cui al momento ancora non si conoscono le generalità è stato trasportato da una vettura che transitava in quel momento all’ospedale di Sant’Omero.Poco prima, verso le 14,40, un’incidente in via Lepanto, nel quartiere Annunziata, a Giulianova. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto in movimento e una ferma parcheggiata a bordo della strada. Uno dei mezzi coinvolti si è ribaltato nello scontro. Secondo le prime informazioni nessun conducente dell’auto avrebbe riportato ferite gravi.