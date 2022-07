Si ribalta con la golf-car e finisce nella scarpata: grave

È ricoverato in prognosi riservata D.D., un 57enne di origine straniera che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente dell'area del villaggio vacanze Grotta del Saraceno a Punta Penna, a Vasto. L'uomo, dipendente della struttura ricettiva, era alla guida di una golf car elettrica, mezzo utilizzato all'interno del villaggio per gli spostamenti di servizio e per il trasporto di ospiti e bagagli.

Per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada che collega il villaggio alla spiaggia. L'uomo, che era solo a bordo, è finito in una scarpata e ribaltandosi, terminando la sua corsa in un tratto con alcuni alberi. Subito sono scattati i soccorsi, inizialmente da parte del personale della struttura turistica e poi dall'equipaggio del 118. Nell'impatto, il lavoratore ha riportato un trauma cranico e diversi traumi in altre parti del corpo. I sanitari, reputando subito gravi le condizioni dell'uomo, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il trasferimento a Pescara.