Coronavirus, quasi pronta in Abruzzo la rete degli ospedali Covid

«Siamo nel pieno rispetto del cronoprogramma della rete ospedaliera Covid . Un esempio importante di

amministrazione pubblica che riesce a lavorare in tempi strettissimi dimostrando capacità ed efficienza. Entro il mese di gennaio i 40 interventi programmati saranno ultimati, per un importo complessivo di

circa 19 milioni di euro. Tutte le opere sono in corso di realizzazione, alcune già realizzate, solo due attendono l'affidamento dei lavori che avverrà entro pochi giorni, uno solo rinviato perché inserito in un progetto più ampio». È quanto emerso dalla conferenza stampa del presidente della Regine Abruzzo, Marco Marsilio

per illustrare lo stato dell'arte del Piano ospedaliero Covid, insieme all'assessore alla sanità Nicoletta Verì e al commissario straordinario Aric, Daniela Valenza.

Sono stati programmati 40 interventi complessivi per la cosiddetta «rete Covid». Solo quello per l'ospedale di Penne è stato stralciato per confluire in interventi di ristrutturazione che complessivamente ammonteranno a 12 milioni e mezzo di euro, relativi all'intero ospedale. Gli interventi in fase di aggiudicazione sono due, in fase

di esecuzione e realizzazione ben 32. Gli interventi conclusi sono 5. Dunque è in fase di esecuzione l'ottanta per cento dei lavori complessivi, in fase di aggiudicazione il 5%. Quelli conclusi sono pari al 12,5 per cento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA