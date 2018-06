Figlia morta nel sisma, la mamma dice no alla restituzione della provvisionale

di Marcello Ianni

Quei soldi sicuramente non potranno restituire la vita, ma rappresentano un riconoscimento morale da parte dello Stato che li avrebbe dovuto tutelare, denari che ora lo Stato rivuole indietro senza nessuna pietà con tanto di messa in mora ai parenti dei morti del sisma del 2009. Tra questi figurano i genitori di Ilaria Rambaldi di 25 anni di Lanciano, brillante studentessa universitaria che di li a poco si sarebbe laureata in Ingegneria, morta insieme al fidanzato nel crollo dell’edificio di via Campo di Fossa. La mamma della giovane, l’avvocatessa lancianese Maria Grazia Piccinini, ha deciso di affrontare nuovamente un’aula di Tribunale, quello civile dell’Aquila, per dire no alla restituzione della provvisione di circa 300 mila euro per la morte della figlia, richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo il pronunciamento della Cassazione che ha confermato l’assoluzione di sei dei sette imputati della Commissione Grandi rischi. Una nuova “battaglia” alla quale partecipano anche gli avvocati del Foro di Teramo, Wania Della Vigna e suo marito Guido Felice De Luca che opponendosi a tale richiesta dello Stato, hanno a loro volta citato Bernardo De Bernardinis, a pagare anche la restante parte del danno patito: 2 milioni di euro circa. Il processo è stato aggiornato a dicembre di quest’anno, data nella quale i due legali dovranno presentare le prove di come le rassicurazioni date dall’allora vice capo della Protezione civile De Bernardinis (condannato in via definitiva a 2 anni di reclusione, con i benefici di legge) avevano indotto nello specifico la studentessa a rimanere nella propria abitazione nonostante i tanti solleciti ad andare via da parte dei genitori. Secondo i due legali, la loro azione di impugnazione è racchiusa proprio nelle due sentenze assolutorie (quella della Corte d’Appello dell’Aquila e della stessa Cassazione) secondo cui non vi è alcun riferimento alle provvisionali, rese esecutive dopo la sentenza di primo grado del Tribunale dell’Aquila. Sempre secondo i due legali una sentenza assolutoria con la vecchia formula dubitativa in sede civile non ha alcun valore. «In quei giorni- ha detto l’avvocato Piccinini, mamma di Ilaria- vedevo una città ipnotizzata. Dicevo a mio marito, ma con tutte le scosse che fanno non vedevo un presidio sembrava tutto svolgere nella normalità. Ricordo come Ilaria mi ripeteva che c’era stata la riunione dei “capoccioni” ed alle mie insistenze mi aveva liquidato dicendomi “mamma ma tu non ti fidi di nessuno”. Fino alla fine non pensavo che lo Stato sarebbe arrivato a tanto- ha concluso la Piccinini- è un’offesa ai morti che lo Stato non ha saputo difendere». In ballo ci sono 52 famiglie di persone decedute per il devastante sisma di nove anni fa, per un complessivo risarcitorio che sfiora gli 8 milioni di euro.

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:49



