si sono dati delle regole per evitare il rischio contagio da coronavirus in spiaggia. Il decalogo entrerà in vigore il 29 maggio, quando verranno riaperti gli. Ecco regole e divieti.Per ogni postazione èla registrazione degli utenti da parte della direzione dello stabilimento balneare. E' obbligatoria la registrazione degli utenti che accedono allo chalet allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti. E' obbligatorio adottare idonee misure die di frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone e, ove non fosse possibile, igienizzazione con detergente apposito. Particolare attenzione anche all’igiene del viso (occhi, naso, bocca). E'starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il rilascio di secreti in acqua. Obbligo di utilizzo di mascherina o di qualunque altro indumento che consenta sempre la copertura ottimale di naso e bocca, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza anche all’aperto.Per la balneazione o fare la doccia obbligo delladi almeno un metro nel corso di ogni permanenza (anche in mare), 1,5 m nelle piscine (ove presenti), 2 m per la fruzione di servizi igienici e docce.Per le attrezzature di spiaggia (sedie, sdraie, lettini, ecc.), devono esserei i seguenti distanziamenti minimi: - almeno un metro l’una dall’altra, sotto la stessa postazione, - almeno un metro tra attrezzature di postazioni contigue; - almeno 1,5 m tra lettini quando non posizionati nelle postazioni di ombreggio; - almeno 1,5 m tra attrezzature balneari nelle piscine (ove presenti).Divieto assoluto di attività ludico - sportive che possano dar luogo ad assembramenti, giochi di gruppo (aree giochi, feste / eventi, ecc.) e animazioni (feste, balli di gruppo, merende collettive, ecc.). E' vietato spostare attrezzature / arredi oltre la propria postazione assegnata, invadere in qualunque modo gli spazi destinati alle postazioni limitrofe, anche se temporaneamente libere ed anche depositandovi attrezzature e/o effetti personali .