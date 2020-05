I sindaci della costa: «Regione impegni fondi per rendere sicure anche le spiagge libere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà ‪domani‬ nella sede della riunione convocata dagli assessori regionali, per discutere sui tempi di avvio e sulle indicazioni da seguire per la, caratterizzata dall’emergenzaAll’incontro, al quale sono stati invitati rappresentanti dell’agenzia del Demanio di Abruzzo e Molise, delle capitanerie di porto, della Guardia costiera, nparteciperà il sindaco diche, insieme alla giunta comunale e ai consiglieri delegati, sta già predisponendo l’avvio della imminente stagione balneare.«Ormai l’estate è alle porte ed è necessario al più presto adottare misure chiare che siano in grado di assicurare le presenze, di far rimettere in moto il turismo ed allo stesso tempo di far sentire le persone sicure nel venire al mare – afferma il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. Sarà uno sforzo non da poco, che va affrontato insieme con assoluta serenità,. A sud di Pescara ve ne sono molte e in questi spazi c’è bisogno di disciplina. Renderle sicure significa regalare il mare a tutti ma occorrono controlli, sorveglianza, evitare che anche qui si possano creare condizioni per il propagarsi del virus. C’è la necessità di finanziare da parte della Regione e del Governo la vigilanza ai Comuni . È un compito che soprattutto i comuni più piccoli che occupano proprio le spiagge a sud di Pescara, non possono assolvere da soli, a causa dei costi elevati e quindi insostenibili – pone in evidenza Di Giuseppantonio – Le spese che affrontiamo ogni anno per le nostre spiagge è già notevole. La mia amministrazione, ha stanziato fondi per il livellamento del litorale e non è nella possibilità di impegnare altre risorse.affinchè preveda un apposito stanziamento a favore dei comuni costieri per offrire un’estate sicura e per evitare i rischi di tensioni nell’aree libere del litorale abruzzese».Nei prossimi giorni, anche in relazione alle decisioni assunte durante la riunione di lunedì, il sindaco di Fossacesia convocherà tutti i balneatori e le attività commerciali del mare per assumere insieme decisioni che siano in grado di affrontare questa estate al meglio.