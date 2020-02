Regione, Quaresimale lascia la Lega e passa al gruppo misto

Terremoto in Regione in Abruzzo. Pietro Quaresimale lascia la Lega e passa al gruppo misto. A comunicarlo è lo stesso ex sindaco di Campli. «Più volte ho inteso rendere il lavoro molto più collegiale, con scarsissimi risultati, ed alla fine ho maturato l’idea, mio malgrado, di non sottostare più a decisioni terze che, talvolta, e in più occasioni, ho condiviso proprio per il dovuto spirito di corpo, che adesso è venuto meno».



