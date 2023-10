Cv, colloqui e selezioni: la ricerca sarà virtuale

In un futuro che non è affatto lontano, i colloqui di lavoro, tra Centro per l’impiego e aspirante lavoratore, potrebbero avvenire tramite Pc, webcam o persino smartphone. È l’obiettivo che si pone l’assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo, presieduto da Pietro Quaresimale, con la creazione del Centro per l’Impiego virtuale (Civ), il servizio online dedicato all’assistenza nella ricerca di occupazione e all’intermediazione tra aziende e candidati. Una novità che rientra nel più ampio piano di riforma dei Centri per l’Impiego, per il quale in Abruzzo sono state stanziate importanti risorse, per oltre venti milioni, che serviranno, per una quota di 12 milioni, anche all’ammodernamento strutturale delle sedi - comprendendo il fondamentale abbattimento delle barriere architettoniche -.



LE MODALITÀ

Come funzionerà il Civ? Innanzitutto pubblicando, su una piattaforma virtuale accessibile ai candidati, le offerte di lavoro provenienti da aziende locali, nazionali o internazionali. A sua volta chi cerca occupazione potrà caricare online il proprio curriculum vitae, permettendo alle imprese una più agevole visualizzazione delle competenze. Entrambe le parti potranno così beneficiare di strumenti di ricerca avanzata per filtrare le offerte e i profili più adatti.

Tra le intenzioni della Regione c’è anche quella di attivare corsi di formazione online e di offrire servizi di consulenza e supporto, ad esempio sull’orientamento professionale. Sarà possibile, inoltre, costruire un networking, sulla scia di quanto accade con i social, una comunità online attraverso cui candidati e aziende potranno condividere informazioni e stabilire connessioni.

IL QUADRO

La creazione del Centro per l’Impiego virtuale rientra nel quadro più ampio del piano di potenziamento che mira a rafforzare i Centri per l’Impiego per garantire l’effettivo servizio a favore di disoccupati e imprese, in modo da sopperire alle carenze che si sono materializzate nel corso del tempo rendendo inefficace lo strumento. La misura include investimenti infrastrutturali, assunzioni di nuovi operatori, lo sviluppo di un osservatorio regionale del mercato del lavoro e di nuovi sistemi informativi regionali, l’attività di formazione. La nuova “visione”, attraverso l’implementazione di piattaforme online user-friendly e intuitive che semplifica la ricerca di lavoro per i cittadini e agevolare l’interazione, rientra nell’ambito del il pilastro centrale di “Next Generation EU” che, tra i vari obiettivi, si propone di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare l’Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo e le Priorità Trasversali (Giovani, Parità di Genere e Riduzione del divario di cittadinanza) che sono alla base dei progetti del Pnrr con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere. Per farlo, la Regione si è posta una serie di obiettivi: la creazione di una piattaforma aperta e flessibile; l’integrazione del Sistema Informativo Lavoro con piattaforme regionali e di enti esterni; un nuovo portale istituzionale, con una sezione dedicata alla comunicazione istituzionale nel contesto del lavoro, della formazione e dell’istruzione che è di fondamentale importanza per informare e coinvolgere il pubblico. Il portale conterrà una vasta gamma di servizi.



I NUMERI

Nel progetto della Regione c’è anche il potenziamento del personale che lavora nei Centri per l’impiego. Attualmente questi sono i numeri di chi vi lavora: all’Aquila 26 unità, ad Avezzano 28, a Castel di Sangro 5, a Sulmona 11, a Teramo 11, a Roseto degli Abruzzi 10, a Giulianova 11, a Nereto 8, a Pescara 25, a Penne 5, a Scafa 5, a Chieti 14, a Lanciano 11, a Ortona 5 e a Vasto 9.