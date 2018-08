Regione Abruzzo, il presidente D'Alfonso si dimette per fare il senatore

«Il dado è tratto». Lo ha detto ieri il governatore Luciano D’Alfonso, facendo intendere la volontà di dimettersi oggi, o al massimo domani. Se ne saprà di più stamattina, alla luce della conferenza stampa convocata dallo stesso presidente per fare il bilancio dei suoi 50 mesi alla guida dell’Abruzzo, appuntamento a cui farà da contraltare un’iniziativa del tutto simile di Forza Italia. Insomma, stavolta siamo davvero agli sgoccioli. Anche ieri D’Alfonso non ha voluto sciogliere il nodo. Eppure sembrava tutto apparecchiato per una spettacolare uscita di scena, al termine di un Consiglio fiume, della battaglia sulla legge elettorale, ma soprattutto dopo l’approvazione della legge sulla “Nuova Pescara”. E probabilmente D’Alfonso ci ha anche pensato, se è vero che qualcuno aveva annunciato un suo discorso, singolarmente dattiloscritto per lui che è abilissimo nell’oratoria a braccio, per la fine della seduta. E invece niente, il governatore-senatore si è limitato a un passaggio rapidissimo, annunciando per oggi «l’avvio della clessidra» delle dimissioni.

