Regionali, si dimette il sindaco di Chieti Umberto Di Primio

di Gianluca Lettieri

Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio si è dimesso perché vuole correre per la presidenza della Regione alle prossime elezioni. La notizia, già nell’aria da mesi, si è trasformata in certezza ieri sera dopo una riunione di maggioranza: il sindaco ha già protocollato la lettera di dimissioni. Ma non è una decisione ancora definitiva: Di Primio, in lizza per la candidatura a governatore nella coalizione di centrodestra, ha 20 giorni di tempo per ripensarci e riprendersi la fascia tricolore nel caso in cui non dovesse andare in porto il progetto per puntare allo scranno più alto d’Abruzzo. In altre parole: dimissioni sì, ma con il paracadute. Si è trattato dunque di passaggio «obbligato» - già seguito da tanti altri amministratori locali - perché il 6 ottobre è il termine per eliminare le cause di incompatibilità, tra le quali è prevista la carica di sindaco di città superiori a 5mila abitanti. E le dimissioni, a norma di legge, non sono efficaci e non hanno alcun effetto né sulla carica né sulla funzione se non sono decorsi 20 giorni.

Sabato 15 Settembre 2018



