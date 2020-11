Reddito di cittadinanza, scoperti cinque falsi poveri: scattano le denunce della Finanza

La Guardia di Finanza di Vasto ha denunciato 5 persone responsabili di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza per un importo complessivo di oltre 76.000 euro.

In un caso sono state riscontrare evidenti discordanze rispetto alle dichiarazioni dei redditi presentate dal soggetto negli anni precedenti, che non evidenziavano il particolare stato di indigenza economica, che è presupposto fondamentale per accedere al beneficio. Altri soggetti, invece, hanno omesso di comunicare dati ed informazioni rilevanti, come la proprietà di fabbricati o terreni, lo svolgimento di attività commerciali o il percepimento di redditi da lavoro dipendente oltre una certa soglia.

Altre cause di esclusione dal beneficio hanno riguardato l’omessa certificazione di precedenti penali o la fittizia residenza presso un immobile in affitto, per la quale sarebbe prevista la percezione di una quota parte del beneficio proprio a copertura del costo della locazione. Le cinque persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria ed alla Direzione Provinciale Inps di Chieti, per l’immediata revoca dell’erogazione del beneficio, con conseguente disattivazione della relativa carta di pagamento elettronica, nonchè per il recupero delle somme indebitamente percepite da parte dell’Ente erogatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA