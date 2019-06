© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA Anche l'Abruzzo ha i suoi Navigator. Sono stati infatti pubblicati gli elenchi dei “Vincitori” e le graduatorie degli “Idonei”, per ciascuna provincia, sul sito dell’Anpal.In Abruzzo, secondo i dati diffusi dall'Anpal, che gestisce la selezione di queste figure che supporteranno i centri per l'impiego nella fase 2 del Reddito di cittadinanza, sono 2.735 le domande presentate dai candidati.Cinquantaquattro i posti disponibili per l'incarico, che prevede un contratto di collaborazione con scadenza ad aprile 2021, e per il quale è previsto un compenso di 27.338,76 euro lordi annui, oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese. Compito principale del navigator sarà quello di seguire il disoccupato dalla presa in carico nei Centri per l'Impiego fino all'assunzione.Secondo questa suddivisione, il numero disposto per ogni provincia è di 15 navigator a Chieti, 14 all'Aquila e Pescara e 11 a Teramo.In ambitoo nazionale sono 2.980 i selezionati su 5.960 giudicati idonei. Una figura nuova, quella dei navigator, che nelle prossime settimane saranno chiamati a coadiuvare il lavoro dei Centri per l'impiego sulle politiche attive legate al reddito di Cittadinanza. Alla Fiera di Roma tra il 18, 19 e 20 giugno si sono presentati il 36,3% dei 53.907 ammessi al test. A superare la prova, contenente 100 domande su vari argomenti, i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60/100 e sono risultati vincitori i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla copertura delle posizioni disponibili. In caso di parità è stato preferito il candidato con il miglior voto di laurea e quello più giovane in caso di ulteriore "spareggio".Ecco l'elenco dei vincitoriCHIETICARPINETA FEDERICACELLINI ALESSANDRACIMINO ANNALISAD'ANGELO SABRINADEL BIONDO DIEGODI MICHELE VALENTINADI PIETRO FABIOIEZZI ANGELAMANCINI ANDREAMARTELLA BENEDETTAMASCIARELLI SERGIONAPOLEONE MATTIAOTTAVIANO ANGELO LUCAROCCHIA MAUROUCCI RUBENIAL'AQUILAAMICUCCI DOMIZIANACARBONE GIUSEPPECATANIA GEMMADI GREGORIO ELEONORAFAIELLA GLORIAGIULIANI MICHELEGROSSI FEDERICALOGUERCIO ROSANNAMASTROPIETRO PATRIZIASANO MARILISASANSONE ELEONORASANTANGELO ALESSANDRASANTARIGA CLAUDIASANTUCCI PAOLAPESCARABIAGI KATYUSCIABOSICA DIONISIA CLAUDIADI FABIO MARCODI TOMMASO CRISTIANAD'ORAZIO CICCHELLI ANTONELLAFALCONETTI LUCAFERRARA SAMUELEGALLO FRANCESCOLATORRE MADDALENALA TORRE DIEGOMARCELLA LARAMOTTA ANTONIAROCCATANI LUANARUSSO TIZIANATERAMOANTONINI MATTEO ERCOLECICCARESE CAROLACINERARI FRANCESCADE CARO ORIANADI MARCELLO SABRINAGUIDOBALDI GLORIAMARTEGIANI ADELINAMATANI CHRISTIANTANCREDI IGNAZIOTORBIDONE ANDREAVALLERIANI ALESSANDRA