Si perdono in montagna, due turiste tratte in salvo a Prati di Tivo

Sono state recuperate le due donne di Parma disperse nel pomeriggio di oggi grazie all’elicottero dei Vigili del Fuoco. Due operatori si sono calati giù con il verricello e sempre col lo stesso hanno fatta salire le donne una alla volta. Il fatto è successo in un bosco nei pressi del Paretone nel comune di Prati di Tivo.

L’allarme era scattato verso le 17.30. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto per prestare soccorso. Stando alle prime informazioni le due donne, ospiti di un albergo della zona, era uscite questa mattina per fare un’escursione. Poi, anno perso l’orientamento e non sono state piu’ in grado di continuare. A quel punto hanno deciso di telefonare al 118. Sul posto si stanno recando il Soccorso alpino ed i vigili del fuoco, oltre a 118 e carabinieri. Tolto il grande spavento le due sono in buone condizioni di salute.



Ultimo aggiornamento: 18:55

