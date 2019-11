Rapporti sessuali con una disabile al cento per cento: l'amico di famiglia condannato a sei anni

Ultimo aggiornamento: 09:20

È stato condannato a sei anni di reclusione dal Tribunale per violenza sessuale continuata E.B.70 anni di Roccamontepiano, vittima una donna di 30 anni, disabile al cento per cento. I fatti si sarebbero nell'abitazione della donna, a Chieti, e si sarebbero consumati fra gennaio del 2012 e gennaio del 2016. L’imputato era un amico di famiglia, che frequentava la casa dei genitori della vittima facendo piccoli lavori di manutenzione. Secondo l'accusa, avrebbe abusato delle condizioni di inferiorità psichica della vittima, affetta ha schizofrenia oligofrenica con invalidità al 100%., consumando rapporti sessuali completi. L'uomo, difeso dall'avvocato Manuela D'Arcangelo, ha sempre respinto le accuse e questa linea sembrava avergli dato ragione allorquando la vittima, nel corso del processo, sentita come parte offesa dai giudici nella struttura in cui è assistita, rispose di no alla domanda del pubblico ministero se avesse mai avuto rapporti sessuali con quell'uomo. Le motivazioni saranno depositate fra 60 giorni: la difesa, che ritiene non si sia raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato, ha annunciato ricorso in Appello.