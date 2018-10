Far west in Abruzzo, due rapine in banca nella stessa mattinata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due rapine questa mattina in provincia di Chieti. A Vasto è stata assaltata la filiale di via San Michele della Bper. Erano passati pochi minuti dalle 11 quando due persone con il volto parzialmente coperto da una sciarpa e delle quali una armata di pistola si sono fatti consegnare il denaro contante contenuto nelle casse. L'azione è stata fulminea e i due banditi si sono allontanati a bordo di una Fiat Punto di colore scuro parcheggiata all'esterno dell'istituto di credito. Sul posto sono giunti gli agenti del locale commissariato coordinato dalcommissario capo Fabio Capaldo. Una cliente ha accusato unmalore tanto da richiedere l'intervento dei sanitari del 118.Il secondo colpo, con scarso bottino, alla Bcc Sangro Teatina, uno dei più grandi crediti cooperativi della provincia, è avvenuto ad Atessa nella filiale di Piazzano. Ad agire tre banditi con il volto scoperto di cui due sono entrati in banca armati di taglierino ed hanno intimato aidipendenti di consegnare il denaro. I moderni sistemi di sicurezza della Bcc non hanno permesso l'accesso a casseforti o casse blindate per cui i rapinatori che hanno mostrato unaccento italiano, si sono accontentati di pochi spiccioli contenuti in una cassa, non ancora quantificato.Durante la rapina, avvenuta poco dopo le 10.30 i malviventi hanno rinchiuso alcuni clienti presenti in quel momento in banca in una stanza. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Punto di colore verde, presumibilmente rubata, rinvenuta sulla Fondovalle Sangro. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Atessa coordinati dal capitano Marco Ruffini.