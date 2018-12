Rapinatori armati e incappucciati nel ristorante di sushi: portata via la cassa

Rapina a mano armata al ristorante cinese «Sushi Ciao» sulla Statale 16 a Vasto Marina. Un uomo e una donna incappucciati sono entrati nel locale dopo le 22.30 ed hanno puntato una pistola contro una dipendente facendosi consegnare materialmente la cassa per poi darsi alla fuga a piedi. La cassa, nella quale c'erano 1.200 euro, è stata ritrovata poco distante, nei pressi della pista ciclabile, dai carabinieri della locale Compagnia. In quel momento nel locale c'erano meno di dieci avventori che avrebbero dichiarato che i due parlavano in italiano senza particolari inflessioni. Il locale è sprovvisto di videotelecamere. © RIPRODUZIONE RISERVATA