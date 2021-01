Ha tentato una rapina nel negozio di piercing di via Arniense, a Chieti, fingendo di avere un'arma nella tasca. Ma la titolare ha reagito mettendo in fuga quel giovane che si è trovato di fronte e che simulava di avere un'arma in tasca pensando di metterle paura. Un'ora e mezzo dopo la Volante lo ha trovato e denunciato.

Tutto è accaduto ieri in pochi minuti: sono le 12.45 quando il ragazzo, 17 anni e, si scoprirà, nessun precedente, entra nel negozio La foglia di via Arniense, dove si fanno piercing ma si vendono anche anelli, catene, accendini, e oggetti particolari. Dentro il locale in quel momento non ci sono clienti, ma solo la titolare: il ragazzo, che probabilmente ha atteso quel frangente prima di entrare in azione, ha le mani in tasca e, simulando il possesso di un'arma, si rivolge alla donna gridandole "Dammi in soldi". Ma la vittima reagisce, si mette a urlare e così il rapinatore temendo di poter essere visto dai passanti che effettivamente si rendono conto che sta succedendo qualcosa, si dà alla fuga a piedi.

La donna invece chiama subito il 113 e sul posto arrivano gli uomini della Volante, coordinati dal dottor Antonello Fratamico: i poliziotti si mettono subito al lavoro, sentono la vittima e fra la descrizione e le immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza, si arriva ad individuare il ragazzo. E così scattano le ricerche in tutta la città, a tappeto, ma a quanto pare il 17enne non è andato lontano. E così gli agenti, meno di un'ora e mezza dopo, lo individuano e lo fermano in corso Marrucino: lui è piuttosto robusto e oppone resistenza ma alla fine viene bloccato e portato in Questura per la identificazione e tutti gli accertamenti di rito. La rapina è andata a vuoto, dunque non c'è alcun bottino da trovare, ma addosso, nella tasca, i poliziotti gli trovano quattro grammi di hashish. Non è certo, tuttavia, che abbia problemi di tossicodipendenza. I controlli sulla sua identità permettono di accertare che il ragazzo, che abita in un centro della provincia di Pescara, non ha precedenti. E dunque, trascorsa la flagranza, è stato denunciato a piede libero per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

