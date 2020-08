© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fallisce la rapina, arrestato dopo essere stato inseguito dalla direttrice del, messo ai domiciliari e arrestato. Tutto in 24 ore a, dove ora è caccia all'uomo, alla ricerca del presunto rapinatore.«Apri la cassa e consegnami tutti i soldi altrimenti ti do una coltellata». Momenti di panico, mercoledì pomeriggio, all'interno del supermercatonella zona di piazza Martiri Pennesi, nel pieno centro della città, per la rapina andata poi a vuoto. Ad agire, un 30enne di, M.A., noto per essere un rapinatore seriale. Grazie alla direttrice dell'attività, che senza pensarci un attimo lo ha affrontato e poi inseguito, è stato bloccato e arrestato da una pattuglia della squadra volante, diretta dal vice dirigenteSu disposizione della procura, è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione di Francavilla, da cui però nella notte ha pensato bene di evadere. Per cui ora è attivamente ricercato dalle forze dell'ordine.