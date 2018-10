Il rapinatore “cannibale” azzanna le mani degli inseguitori: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato une marocchino di 34 anni, F.A., irregolare sul territorio nazionale, per aver rapinato una panetteria in via Chieti. Erano le 19.30 quando gli agenti delle Volanti intervenivano poiché più segnalazioni parlavano di una violenta colluttazione in atto fra tre soggetti, due dei quali feriti alle mani. E’ subito apparso chiaro che i due feriti stavano cercando di bloccare il terzo, l'extracomunitario che, per fuggire con delle banconote appena rubate dalla cassa della panetteria, aveva addirittura morso le mani dei suoi inseguitori. Dopo aver ristabilito l’ordine, gli agenti ricostruivano l’accaduto acquisendo testimonianze e la denuncia della vittima, dipendente della panetteria.Il 32enne marocchino era entrato poco prima nel locale per chiedere delle informazioni, probabilmente allo scopo di effettuare un sopralluogo finalizzato a facilitare il reato da commettere poco dopo. Uscito dall’esercizio, vi è rientrato dirigendosi direttamente verso il registratore di cassa, dal quale asportava la somma di 90 euro. La commessa dava immediatamente l’allarme urlando e chiedendo aiuto, richiamando l’attenzione di due negozianti, di origine senegalese e colombiana, i quali inseguivano e tentavano di bloccare il ladro. Ne scaturiva una violenta colluttazione nel corso della quale il marocchino mordeva alle mani i due inseguitori, uno dei quali finito al Pronto Soccorso. Dopo la ricostruzione dei fatti, le Volanti traevano in arresto il marocchino poiché ritenuto responsabile del reato di rapina e subito condotto presso la locale Casa Circondariale.