Rapinato e preso a pugni in faccia l'ex presidente della Protezione civile

Aggredito e rapinato del portafoglio, al parco della Madonna delle Grazie, (Teramo) l'ex presidente della Protezione civile ed ex direttore del consorzio industriale, Mauro D'Ubaldo. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Teramo.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, D'Ubaldo era nei pressi del giardino pubblico quando è stato avvicinato da un giovane di colore che lo ha aggredito con un pugno al volto, per poi rubargli il portafoglio e allontanarsi repentinamente. Il 65enne, dopo essersi ripreso della violenta aggressione chiamato i soccorsi. sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri che è riuscita a rintracciare e fermare un giovane nigeriano a poca distanza dalla zona della rapina. Si sospetta che possa essere stato lui ad aggredire D'Ubaldo, perché già conosciuto dalle forze dell’ordine ed espulso dal programma di accoglienza per richiedenti asilo e con problemi psichiatrici. anche se le refurtive non è stata rinvenuta. Per l'ex presidente della Protezione civile è stato necessario il ricovero in ospedale.