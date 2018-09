Lanciano, i tre romeni confessano: «Ma non abbiamo tagliato l'orecchio alla signora Niva»

Una breve dichiarazione resa dall'avvocato Domenico Russo al termine dell'interrogatorio di garanzia effettuato nel carcere di Lanciano dal Gip Massimo Canosa, presente il Procuratore Capo di Lanciano, Mirvana Di Serio.



«Hanno ammesso tutti e tre le responsabilità della rapina alla villa dei coniugi Martelli specificando i ruoli e le responsabilità di ognuno. Hanno indicato in altra persona il responsabile del taglio dell'orecchio della signora Niva Bazzan». Il legale difende i tre romeni in stato di fermo, i fratelli Costantin, 22 anni, e Ion Turlica (20) e il loro cugino Aurel Ruset (25), per la rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano, all'alba di domenica scorsa. L'indagine prosegue per provare la responsabilità nella cruenta rapina anche del quarto uomo, Alexandru Bogdan Colteaunu (26), arrestato due giorni fa a Caserta mentre cercava di vendere un orologio rubato nella villa di Martelli.

