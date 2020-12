Assalto armato al supermercato, rapina di Natale a Montesilvano

Con la riapertura dei negozi e l'avvicinarsi delle feste, puntuale è arrivata anche la mala di Natale. Non si è fatta attendere neppure un giorno. Nel tardo pomeriggio di ieri, una rapina è stata messa a segno ai danni del supermercato Eurospin di via Vestina a Montesilvano. Una persona, con il volto coperto, ha fatto irruzione nell'attività commerciale e sotto la minaccia di una pistola, non si sa se vera o giocattolo, ha intimato alla cassiera di consegnargli i soldi. Ottenuto ciò che voleva, si è dato quindi alla fuga a piedi. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesilvano, diretti dal capitano Luca La Verghetta, che ora attraverso le immagini dei sistemi di videosorvegliana presenti dentro e fuori il supermercato stanno cercando di identificarlo. Stando ai testimoni, il rapinatore parlava in maniera corretta, senza particolari inflessioni, l'italiano.

