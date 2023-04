Assalto all'ufficio postale con il taglierino: i rapinatori fuggono con 60mila euro

Rapina all'ufficio postale dell'Aquila: in pochi minuti è stata portata via la somma in denaro contante che si aggira tra i 60 e i 70 mila euro. Secondo una prima ricostruzione, due malviventi, con il volto travisato, hanno atteso che l'ufficio postale molto frequentato, a poca distanza dal centro commerciale "Meridiana", chiudesse alle 13.30 per entrare in azione. Sapendo che la porta era chiusa ma non allarmata, utilizzando a quanto pare un piede di porco per aprirla. Una volta dentro i due malviventi, italiani (testimoni racconta di un possibile accento romano), di cui uno più basso rispetto al complice, hanno urlato agli otto impiegati e alla direttrice dell'ufficio: «State tutti tranquilli, fate quello che vi diciamo e non accadrà nulla». Armati, a quanto pare, solo di taglierino (nessuna racconta di aver visto pistole), i due rapinatori si sono diretti alla cassaforte. Minacciando sempre la direttrice, hanno costretto la stessa a togliere il sistema di allarme e ad aprire la cassaforte dove all'interno era custodita la cospicua somma di denaro.

Una volta arraffato tutto il denaro sono fuggiti facendo perdere le tracce, anche in questo caso non si sa se a piedi o con un'auto, condotta da un terzo soggetto che li aspettava nei pressi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura e quelli della Mobile per sentire gli impiegati e istituire posti di controllo in città, ma dei malviventi nessuna traccia. Saranno dunque le telecamere dell'ufficio postale a fornire agli investigatori indizi utili per identificare gli autori della rapina.