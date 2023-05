Rapinatore armato fallisce il colpo nella sala slot. Riconosciuto dalle scarpe: in manette

Ladro tradito dalle scarpe, così particolari da non poter certo passare inosservate. E, tempo un'ora da quando è scappato dall'area commerciale di Porto Allegro a Montesilvano, si è ritrovato su una macchina della polizia, arrestato per tentativo di rapina.

È il risultato dell'indagine-lampo condotta dalla squadra mobile, diretta da Gianluca Di Frischia, e supportata sul territorio dalla squadra volante, coordinata da Pierpaolo Varrasso. Un quarantatreenne pescarese, l'altra sera, ha deciso di sottrarre l'incasso alla sala slot del Porto Allegro: ai locali si accede direttamente dall'area esterna e di questo l'uomo ha approfittato per evitare le persone che affollavano la galleria. Appena entrato nella sala slot ha spianato la pistola, una Colt 911 in metallo, dritta in faccia all'impiegata, chiedendole i soldi. Lei è riuscita a fuggire e a nascondersi in un ufficio, da dove ha chiesto aiuto.

Il quarantatreenne ha prima provato a prendere i soldi dalla cassa del bar, poi a sfondare la porta dell'ufficio.

Alla fine se ne è andato a mani vuote. L'azione è durata non più di due minuti. Gli agenti della mobile sono arrivati rapidamente a Montesilvano e, sulla base di una serie di indizi, hanno ipotizzato chi poteva essere stato a tentare il colpo.

Le pattuglie della volante hanno trovato l'uomo in casa della madre, a Pescara: hanno subito sequestrato gli abiti e le scarpe, poi risultati gli stessi che indossava nelle immagini video subito acquisite. Lui alla fine ha fatto ritrovare anche la pistola usata per l'azione, una perfetta replica in metallo dell'originale. Al questore Luigi Liguori e alla polizia sono arrivati, per l'operazione, i ringraziamenti del Prefetto, il quale alla luce dei risultti ha sottolineato: «In provincia si registra negli ultimi anni un andamento in calo della delittuosità. Si è passati da 12.544 delitti del 2019 a 10.264 nel 2022, con un'ulteriore riduzione del 24,01% nel primo trimestre 2023».