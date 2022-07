Assalto al portavalori: ferito un vigilante. Caccia ai rapinatori in scooter

Una rapina è stata messa a segno pochi minuti fa nel piazzale del mercato ortofrutticolo La Valle della Pescara, a Cepagatti, in provincia di Pescara, ai danni di un furgone portavalori di Scortitalia. Un vigilante sarebbe rimasto ferito. Il mezzo blindato è stato affiancato da uno o due uomini in sella a uno scooter che sono fuggito dopo aver arraffato del denaro. Ricerche sono in corso da parte della polizia e dei carabinieri per rintracciare lo scooter e un'auto che si ritiene abbia appoggiato logisticamente il blitz.