Rapina con il punteruolo in ospedale: il bandito si ricovera e viene arrestato

Nella mattinata di ieri la Polizia di Pescara ha arrestato C.G., classe ’76, in quanto responsabile di rapina aggravata. I fatti risalgono al 27 luglio scorso, quando C.G., individuata la sua vittima, una dipendente dell’ospedale civile di Pescara intenta a prelevare denaro allo sportello bancomat posto all’interno della struttura ospedaliera, le puntava un punteruolo alla schiena costringendola a farsi consegnare la borsa che aveva al seguito.



Dopo un lungo periodo l’arrestato è tornato sul luogo del delitto, stavolta per essere ricoverato, ma ieri si è trovato gli Agenti della Squadra Volante che gli hanno notificato ed eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.



Gioved├Č 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:35



