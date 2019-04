Rapinatori armati assaltano la gioielleria, nel commando anche una donna. Maxi bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre persone, due uomini e una donna, che hanno agito armate di pisola e con il viso scoperto, hanno messo a segno, nella mattinata di ieri, una rapina nella gioielleria “ Ranalletta” di Avezzano che si trova in pieno centro a pochi passi da Piazza Risorgimento e vicino alla Bper. Una rapina studiata nei minimi particolari visto che da qualche giorno tutta l’area è stata resa inaccessibile per i lavori di ampliamento della piazza e via Trieste, dove si trova la gioielleria, è stata chiusa al traffico. I rapinatori, secondo quanto si è appreso, verso le 12,30, sono arrivati davanti al locale con una Fiat Stilo, rubata durante la notte, e sono entrati nel locale approfittando l’ingresso di un cliente. Con una pistola puntata hanno intimato al titolare di aprire cassaforte e vetrine e hanno fatto razzia di tutto l’oro disponibile. Non si conosce ancora l’ammontare ma da indiscrezioni la somma dovrebbe essere molto ingente. In seguito i rapinatori sono fuggiti a bordo dell’autovettura parcheggiata all’esterno svoltando su via Armando Diaz e quasi sicuramente hanno raggiunto la pineta per imboccare l’autostrada o la superstrada. Le indagini sono condotte dal personale del Commissariato di Avezzano che hanno esteso l'allarme in tutto il territorio ma anche in altre province diramando anche il numero della targa dell’auto rubata ad Avezzano che era stata subito denunciata dal proprietario. Sono state acquisite anche le immagini della videosorveglianza installata lungo la strada.