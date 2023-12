Vasto, rapina a mano armata alla gioielleria Sarni Oro

Sono stati attimi di puro terrore quelli che sono stati vissuti questa sera alla gioielleria Sarni Oro situata nel centro commerciale Centro del Vasto, in contrada Sant'Antonio, nella zona sud della città. Era quasi l'orario di chiusura, le 20,40 circa, quando i clienti del Conad Superstore, situato vicino all'entrata principale del centro commerciale, hanno visto entrare tre uomini a volte coperto e armati di pistole e coltelli.

I malviventi, tra il fuggi fuggi dei clienti, hanno costretto una guardia giurata a sdraiarsi al suolo sotto la minaccia di una pistola e si sono velocemente portati nella gioielleria Sarni Oro, l'unica presente nel centro commerciale, dove in quel momento si trovavano delle commesse.

Alla vista dei rapinatori le donne sono state prese dal panico e sono immediatamente corse a chiudersi in bagno.

I malviventi, avendo via libera, hanno dato il via a una razzia del negozio. Dopo aver infranto le vetrine espositive con un piede di porco, hanno arraffato in pochi minuti collane, bracciali e orologi in oro, poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce e perdendo a loro volta per strada parte della refurtiva. Allertati, sono giunti sul posto i carabinieri della Compagnia di Vasto e una volante della polizia.