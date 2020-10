Lanciano, raid in quattro aziende: bruciati pure due autocarri

Prima il furto di due mezzi nelle aziende Co.In.Tra e Piemme poi al via a un nuovo raid ladresco in altre due imprese dell’area industriale Casoli Est, a Casoli(Chieti), a danno della Icet e M.C., dove sono stati rubati vario materiale e utensili da lavoro, tra cui saldatrici e trapani. Dopo i furti gli ignoti ladri sono fuggiti e sulla vicina provinciale Pedemontana hanno abbandonato e bruciati un Ducato e un Fiorino Fiat su cui avevano caricato la refurtiva. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanciano. Il blitz ladresco è andato avanti dall’ 1,30 di stanotte fino alle 5 del mattino. Indagano i carabinieri della compagnia di Lanciano e stazione di Casoli, coordinati dal maggiore Vincenzo Orlando. “Alcune aziende non avevano videosorveglianza e in un caso l‘allarme scattato è stato sottovalutato – dice il maggiore Orlando. Abbiamo acquisito filmati di altre telecamere presenti in zona per poter identificare gli autori dei furti”.

Ultimo aggiornamento: 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA