Ragazzo si butta dal balcone per stupire gli amici: è grave

Si butta dal balcone per stupire gli amici: grave un ragazzo di 18 anni. Il fatto è avvenuto a Manoppello (Pescara) nella notte di sabato. Il giovane, 18 anni, era a cena nella sua abitazione con i compagni. Dopo aver detto di potersi gettare nel vuoto, da un'altezza di 3 metri, per ricadere in piedi senza conseguenze, ha dato seguito al suo intento. Mentre gli altri ragazzi gli dicevano di non farlo, lui si è buttato lo stesso. E' atterrato su una tettoia, poi è stato sbalzato a terra. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA