Ragazzo di 15 anni picchiato a sangue durante la festa di compleanno

Saranno le indagini della polizia municipale a ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio avvenuto sabato sera a San Salvo. Un 15enne di Montalfano si trovava in un locale in piazza Aldo Moro per una serata di festa insieme a suo fratello ed alcuni amici. Da una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 22 quando tre giovani, entrati nel locale, lo hanno aggredito verbalmente. Si sarebbero poi spostati all'esterno dove avrebbero colpito ripetutamente il giovane facendolo cadere a terra e continuando a vessarlo.



Gli amici del 15enne, presi alla sprovvista, non sono riusciti ad intervenire ma, quando è tornata la calma, lo hanno portato al poliambulatorio di San Salvo. Il medico di turno, appurato quanto era accaduto e dopo aver prestato le prime cure, ha chiamato i suoi genitori che lo hanno accompagnato al San Pio di Vasto. Qui il ragazzo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno scongiurato gravi conseguenze e medicato. Questa mattina i suoi genitori, accompagnati dal loro legale, si recheranno dal comandante della polizia municipale Vincenzo Marchioli per sporgere denuncia. Con il referto del pronto soccorso e attraverso il racconto del 15enne e dei testimoni presenti sabato sera nel locale e in piazza sarà possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.

Lunedì 16 Aprile 2018



