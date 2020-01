Ragazzo pestato a sangue fuori dalla discoteca: all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rissa tra due gruppi di giovani nella notte tra sabato e domenica in una famosa discoteca della costa abruzzese. Un giovane poco, più che 20enne è rimasto ferito da un corpo contundente alla testa. Il ragazzo è stato ricoverato con una prognosi di 25 giorni.La disputa pare sia iniziata all’interno di un noto locale di Alba Adriatica, poi le due opposte fazioni si sono date appuntamento all’esterno, dove se le sono date di santa ragione. Nel parapiglia, ad avere la peggio, svenuto a terra e ricoperto di sangue con una ferita lacero contusa alla testa un 21enne di Ortona. A quel punto, l’altro gruppo di giovani e il responsabile del gesto, forse spaventati dalla vista del sangue, si è subito dileguato facendo perdere le proprie tracce. A prestare i primi soccorsi al ferito sono stati i suoi amici che lo hanno caricato in un’auto e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Omero. Dopo le prime cure del caso il personale medico ne ha disposto il ricovero con una prognosi guaribile in 25 giorni.Su tutta la vicenda indagano i carabinieri della stazione di Alba Adriatica, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e i protagonisti della stessa. Secondo una prima sommaria ricostruzione, pare che i due gruppi si siano dati appuntamento all’esterno per chiarire non meglio precisate questioni, forse uno sguardo di troppo alla ragazza di un membro di uno delle due compagnie. Poi, in strada si sarebbe consumata una vera e propria rissa. Al momento risulta ferito solo il giovane di Ortona che elle prossime ore sarà ascoltato dai militari in modo da avere maggiori elementi sulla vicenda. Ovviamente, l’inchiesta è scattata d’ufficio.