Ancora incidenti sui, diventati in poche settimane da mezzo di trasporto green per la mobilità a Pescara a una moda o una mania soprattutto per i ragazzini. E, la notte fra sabato e domenica, a finire in ospedale è stato proprio un giovanissimo, un 18enne, attualmente ricoverato con una prognosi di 30 giorni nel reparto di Chirurgia Maxillo Facciale.Per cause ancora da accertare, è caduto da solo, riportando traumi al viso. Stando a quanto riferito dai familiari, l'incidente sarebbe accaduto mentre era su uno deimessi a disposizione dall'amministrazione comunale. Ora, all'orizzonte, potrebbe palesarsi una richiesta risarcitoria. Ma a chi? «I monopatttini – chiarisce l'assessore alla Mobilità– non sono del Comune di Pescara, per i quali fra l'altro non ha speso neppure un euro. Il Comune, nell'aprile, attraverso un'apposita delibera ha dato il via libera alla sperimentazione della. Sperimentazione che prevede delle regole ben precise, a cominciare dal fatto che per poterli utilizzare bisogna avere 14 anni, oltre ad equiparare in tutto e per tutto i monopattini ai velocipedi. Pertanto, i diritti e gli obblighi sono gli stessi di chi va in bici».«Così come indicato nella delibera - prosegue Albore Mascia - è stato effettuato un avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di noleggio dei dispositivi. A seguito dell'avviso, oggi a gestire questo tipo di servizio come noto è la Helbiz, la stessa società che lo fornisce anche in grandi città come Milano, Roma, Bari, Torino, ma anche in Spagna e in Francia, a Parigi da tanti anni ormai. Quello che stiamo offrendo alla città – tiene ad evidenziare– è un a grande opportunità sotto tanti punti di vista. La questione di fondo – osserva - è che il monopattino non deve essere trattato e considerato come un gioco o un divertimento; il monopattino è un mezzo di spostamento alternativo. Lancio a tal proposito un appello ai genitori dei più giovani, affinché insegnino loro a rispettare le regole. Sarebbe una grande sconfitta se l’ineducazione e l’inciviltà di pochi compromettessero un bel risultato di tanti. In poco tempo siamo riusciti a scardinare la resistenza maggiore: la cultura che non considerava la mobilità sostenibile».