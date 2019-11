Ragazzo bloccato dai poliziotti mentre cerca di buttarsi dal ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intorno alle 14 a Teramo è stato notato un ragazzo sul ponte San Francesco che si affacciava dalla balaustrasovrastante il fiume. I suoi documenti ed altri effetti personali erano in terra. Notato da un ragazzo che ha avvisato subito il «113» e da un cittadino teramano il quale, passando con la macchina sul ponte, si è fermato ed ha iniziato a parlare con il ragazzo straniero per cercare di comprendere quale fosse il problema che sembrava affliggerlo poiché piangeva e tremava.È stato così che gli equipaggi delle due Volanti, arrivati sul posto, per evitare la tragedia si sono buttati verso il ventenne bloccandolo nonostante questi avesse già scavalcato la balaustra e cercasse di divincolarsi per lanciarsi nel vuoto sottostante. È accorso in ausilio anche un poliziotto libero dal servizio. Immobilizzato con massima velocità e prontezza d'azione è stato tranquillizzato, e subito condotto all'Ospedale Civile per il soccorso sanitario del caso.