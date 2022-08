Francavilla al Mare, ragazzini rapinati: baby gang spegne la sigaretta sul braccio a uno di loro. La denuncia del padre su Fb

Tre ragazzini rapinati da un nutrito gruppo di coetanei, o poco più grandi, fra 13 e 16 anni: è successo la notte scorsa sul lungomare di Francavilla al Mare. Il fatto è stato denunciato ieri mattina dal padre di una delle vittime sulla pagina Facebook “Francavilla al Mare è tua”, i Carabinieri, intervenuti sul posto, indagano per ricostruire la dinamica dell’aggressione, avvenuta sul lungomare più o meno all’altezza della stazione ferroviaria, e il numero dei partecipanti. Il bottino è di 60 euro mentre una delle vittime potrebbe aver riportato una bruciatura causata da una cicca di sigaretta.

APPROFONDIMENTI IL CASO Faida tra trapper IL CASO Roma, rissa tra bande INCENDIO Foto

Faida tra trapper, 9 arresti. Simba La Rue sequestrò Baby Touché, il gip: «Violenza ad uso social»

«Ieri sera, 15 agosto, intorno alle 23, una branco di una 20na di ragazzi aggrediscono 3 ragazzini. Zona ciclabile da Sirena verso Nord» ha scritto Luigi Di Brisco su Facebook. «60 euro di bottino. Coltelli in mano. A mio figlio viene spenta una sigaretta sul braccio. Denuncia in corso» si legge ancora.

Roma, rissa tra bande a Boccea: volano bottiglie, feriti anche due poliziotti

E poi la chiosa che scatena una serie di reazioni, sempre sul web: «Questo branco sono figli vostri, cari francavillesi. Vergognatevi un po'». Numerosi i commenti, innescati soprattutto dall’esortazione a vergognarsi. «Episodio deprecabile ma i ragazzi bulli si trovano dovunque....francavillesi e non» - è uno degli oltre cento commenti. E ancora: «Provo vergogna per l’accaduto! Non si può continuare a giustificare queste forme di aggregazione senza una morale! Se la cultura che si porta in città è sempre quella “cosiddetta trash” poi non ci possiamo meravigliare per i fatti che accadono». I Carabinieri stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di video sorveglianza e le testimonianze.