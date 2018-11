Ragazzini aggrediti dal branco di bulli per un cellulare: tre denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle ore 2.45 circa del 2 settembre scorso, in viale della riviera di Pescara, un diciannovenne ed un sedicenne, entrambi residenti nel capoluogo adriatico, mentre si trovavano all’interno della pineta, venivano avvicinati da tre coetanei, i quali inizialmente chiedevano loro in prestito i telefoni cellulari, quindi, al rifiuto dei due malcapitati, li accerchiavano e, con violenza, gli sottraevano i telefonini e i portafogli. Prima di darsi alla fuga percuotevano con alcuni pugni al viso le giovani vittime.Sul posto interveniva personale del 118 che trasportava uno dei due ragazzi in ospedale, dove gli veniva riscontrata l’infrazione delle ossa nasali (con prognosi di 21 giorni) mentre l’altro vi si portava successivamente con mezzi propri, venendo refertato per trauma cranico (con prognosi di 8 giorni).Le indagini condotte dalla Polizia consentivano di risalire all’identità degli autori della rapina, uno dei quali peraltro, alla presenza del proprio difensore di fiducia, ammetteva le proprie responsabilità. I predetti, identificati per S. R., di anni minore degli anni 18, S. V. di anni 22 e D.G.L. di anni 18,venivano denunciati per concorso in rapina aggravata e lesioni volontarie.