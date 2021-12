Giovedì 16 Dicembre 2021, 07:47 - Ultimo aggiornamento: 07:55

Scivola dalla seggiovia e cade da un'altezza di circa tre metri. Per i genitori di una 15enne di Roma, la mattinata di ieri è stata segnata da una grande paura e soprattutto una corsa all'ospedale dopo che la minore è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila, per gli accertamenti del caso.

L'infortunio che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi si è verificato intorno alle 12 nella pista Campo Felice, nell'omonima gettonata stazione sciistica, presa anche ieri d'assalto da numerosi turisti per l'ottimo innevamento e soprattutto per la giornata di sole che ha invogliato gli appassionati a inforcare gli sci dopo circa due anni di stop causa pandemia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo, la ragazzina nel sedersi insieme ai genitori sulla seggiovia, avrebbe compiuto una manovra non corretta che l'ha portata, dopo poco la partenza, a scivolare dal seggiolino. La minore è stata subito soccorsa dai militari del Nono Reggimento in servizio sulle piste di Campo Felice insieme al personale addetto alla stessa stazione che ha interrotto per poco tempo la corsa della seggiovia per accertare le cause della caduta.

Visibilmente provata per l'infortunio, la giovane sciatrice romana è stata trasferita subito in ospedale per essere sottoposta a una serie di accertamenti che hanno escluso gravi traumi. Dopo poco tempo sul posto sono arrivati anche i genitori. Alla fine il referto stilato dai medici del Pronto soccorso dell'ospedale dell'Aquila, è stato di sette giorni di prognosi. Dopo le rassicurazioni del caso da parte dei sanitari la famiglia è tornata a Roma.