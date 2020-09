Falciata dall'auto di un ottantenne, ragazzina di 17 anni in prognosi riservata

Travolta da un'auto mentre attraversa, ora è in gravi condizioni. Ennesimo investimento sulle strade del Pescarese. Ieri mattina, a farne le spese una ragazzina di 17 anni, residente a Santa Teresa di Spoltore. La giovane è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia. L'incidente si è verificato, poco prima di mezzogiorno, lungo la strada provinciale 602, subito dopo una curva, prima del negozio CityModa, nel territorio di Spoltore.



Da quanto emerso, la ragazzina stava attraversando da sinistra verso destra mentre l'auto, una Fiat Panda, guidata da un 81enne di Santa Teresa, stava viaggiando in direzione Cepagatti. All'uscita da una curva, l'impatto. La giovane è stata centrata in pieno ed è caduta, battendo la testa. E' stata subito soccorsa e trasportata con un'ambulanza del 118 in ospedale, dove è arrivata in codice rosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA