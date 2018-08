Due ragazze ricattate dal branco: «Fate sesso con noi o diffondiamo le vostre foto hard». Quattro arresti

di Giuseppe Ritucci

Sono state le confidenze fatte ad un'insegnante a far emergere una nuova storia di violenze e ricatti che ha come vittime due ragazze minorenni di Vasto. Quattro ragazzi, tre 17enni e un 18enne ma minorenne all'epoca dei fatti, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Vasto, su disposizione del gip della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila con l'accusa di «violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile ed altro». Un caso simile a quello già venuto fuori all'inizio di giugno, con l'arresto in totale di sei giovani, due dei quali poi tornati in libertà.



La eco mediatica della vicenda, secondo i militari, ha indotto le due minori a confidarsi con la loro insegnante che, tra l'altro, fa parte dell'associazione "Save Emily Abruzzo", che da anni opera tra i giovani per il contrasto alla violenza sulle donne e la prevenzione del bullismo e cyberbullismo. La docente, dopo aver ascoltato e tranquillizzato le ragazze, si è rivolta, insieme ad un legale inserito nella rete dell'associazione ed esperto in legislazione minorile, «dapprima alla competente autorità giudiziaria e poi ai carabinieri di Vasto per gli adempimenti di competenza ed i doverosi sviluppi investigativi», come ha spiegato il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia carabinieri di Vasto. Nel corso delle indagini, coordinate dal procuratore Roberto Polella del tribunale minorile aquilano, è emerso come le due, per lunghi mesi, abbiano «subito ricatti di diffusione di immagini e video compromettenti e di divulgazione nell’alveo familiare degli incontri avvenuti per poter continuare ad ottenere prestazioni sessuali».



Secondo le prime informazioni che emergono rispetto alla vicenda, e violenze e i ricatti, durati per alcuni mesi, hanno avuto termine già da tempo, lasciando però un profondo segno nell'animo delle due ragazze. I quattro arrestati sono stati trasferiti presso l'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo (Roma), dove questa mattina si svolgeranno per rogatoria gli interrogatori di garanzia. «Risponderemo alle domande del giudice per chiarire la nostra posizione rispetto ai fatti contestati», si limita a commentare l'avvocato Gianni Menna, legale di uno dei giovani arrestati.

Mercoledì 22 Agosto 2018



