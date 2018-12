Ragazze aggredite: è caccia al maniaco seriale di Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ caccia al misterioso uomo, ripreso dalle telecamere di via Gabriele D’Annunzio, a Pescara, che la notte fra il 3 e 4 febbraio 2017 ha sicuramente aggredito per strada due ragazze che stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa nei locali di Pescara Vecchia. Stando sempre a quelle immagini, altre due giovani sempre quella notte sarebbero state avvicinate dallo sconosciuto. Non si sa però se siano state anche loro importunate e picchiate. Nessuna di loro ha presentato infatti denuncia.Lo hanno fatto, invece, le altre due. Una in particolare, nelle settimane scorse, venuta a sapere della richiesta di archiviazione del caso avanzata dalla procura ha presentato, tramite il suo legale Sara Aliberti, opposizione. L’udienza davanti al gip si terrà il 20 dicembre. La ragazza: Serena M., 28 ani studentessa, vuole che le indagini proseguano e che quello sconosciuto sia individuato e catturato. Si è rivolta, due sere fa, anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, invitando chiunque lo abbia visto in giro a segnalarlo in modo che possa essere fermato.