22 Marzo 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 2 minuti)







Una ragazza è stata trovata senza vita nella tarda serata di sabato in un appartamento di Pineto (Teramo). F.M. aveva solo 24 anni. E’ giallo sulla causa della morte. Stando alle prime informazioni, la giovane, residente a San Giovanni, piccola frazione di Roseto, era con alcuni amici a cena in piccolo appartamento a Pineto. Subito dopo aver mangiato, sempre stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che abbia detto che si sentiva stanca e che si sarebbe sdraiata qualche minuto a letto per riposare.

Verso le 23, un amico, non vedendola tornare, decide di andare a vedere come stava e farla alzare per partecipare ad una conversazione. Ma quando cerca di svegliarla si accorge subito che c’è qualcosa che non va. Per un attimo si è scatenato il panico. Poi uno dei presenti ha allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 di Atri. Il personale sanitario ha provato di tutto per cercare di rianimarla: massaggio cardiaco, l’uso del defibrillatore, la respirazione artificiale con il pallone Ambu e persino l’iniezione intracardiaca con l’Adelina. Ma purtroppo tutti gli sforzi sono risultati vani.

F.M., era molto conosciuta a Roseto. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomento tutta la comunità che non riesce a spiegarsi come si possa spezzare così una giovane vita. Il padre, da tempo in Germania per motivi di lavoro, dopo aver appreso la notizia sta cercando in ogni modo di tornare in città.