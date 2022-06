La ragazza marsicana scomparsa: si indaga per sottrazione di minore

GIOIA DEI MARSI - Mobilitazione generale per la scomparsa della ragazza sedicenne, Lorena Giancursio, di Gioia dei Marsi. I familiari hanno formalizzato una denuncia di scomparsa ai carabinieri e la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di “sottrazione di minori”. La giovane manca da casa dei nonni dalla sera di sabato 28 maggio. Sui Social, diversi familiari hanno lanciato un appello per la ragazza, la cugina ha pubblicato una foto recente mentre la nonna ha scritto un accorato messaggio in cui invita la ragazza a tornare a casa, qualsiasi cosa sia accaduta.

«Siamo preoccupati, ti supplichiamo, torna a casa» questo il disperato appello della nonna. Lorena è alta 1.65, ha gli occhi castani come anche i capelli. Secondo quanto raccontato dai parenti al momento della scomparsa aveva un giubbotto di pelle nero corto, pantaloni della tuta e scarpe modello Jordan Adidas, colore nero e verde.

I nonni l’hanno vista l’ultima volta alle 21.45 di sabato: «Vado in cucina a bere un thè e poi vado a dormire» ha detto la ragazza. Invece di nascosto ha raggiunto l’uscio dell’abitazione ed è scomparsa. I carabinieri di Avezzano da alcuni giorni hanno mobilitato tutte le forze non solo nella Marsica ma anche fuori provincia. L’altro giorno sono state controllate le immagini della videosorveglianza di Gioia dei Marsi e di Avezzano ma con scarsi risultati. L’altra giorno la storia di Lorena è stata ricostruita dalla trasmissione “Chi l’ha visto” e la cugina Paola l’ha invitata a dare sue notizie. «Siamo in apprensione, per favore Lorena facci sapere che stai bene».

Dal momento della scomparsa c’è stata un’unica segnalazione: «Una persona ci ha detto di averla vista a Roma con un uomo». Molto preoccupati anche i suoi amici, che hanno pubblicato appelli sui Social. La ragazza stava attraversando un momento particolare: «Siamo molto preoccupati- dice la cugina- chiunque la veda la fermi e chiami subito il 112». «Cerchiamo anche di contattarla con il cellulare ma ha il telefono spento e non porta documenti» aggiunge la cugina Paola. Lorena in questi giorni aveva anche deciso di tagliarsi i capelli quasi da essere irriconoscibile. Infatti aveva sempre portato i capelli lungi e perché questa improvvisa decisione?

Ma Lorena è sola o in compagnia di un uomo? L’ipotesi più probabile è che la 16enne sia in compagnia. Gli inquirenti che indagano sul caso di Lorena sarebbero convinti del fatto che qualcuno sia andato a prendere la 16enne scomparsa nel nulla la sera di sabato scorso a Gioia dei Marsi, dove si sono perse le sue tracce. Gli inquirenti ritengono impossibile che a quell’ora, intorno alle 21, nessuno abbia notato la ragazza allontanarsi a piedi lungo la strada. Secondo altri dettagli emersi in questi giorni, la ragazza però non aveva chattato con uomini o con persone che possano far pensare ad una fuga organizzata. «Tutto il paese attende con ansia notizie sulla scomparsa della giovane. Speriamo che si tratti solo di un capriccio adolescenziale e di rivederla presto tra noi» commenta il primo cittadino di Gioa dei Marsi, Gianclemente Berardini.



