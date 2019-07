Ragazza di 23 anni muore nell'auto rovesciata in alta montagna

Incidente in alta montagna, muore ragazza di 23 anni, residente all'Aquila, in seguito ai traumi e alle ferite riportate la scorsa notte in uno schianto la scorsa notte in una zona impervia compresa tra Cascina e Antrodoco.



A chiedere i soccorsi un amico della vittima. La ragazza, Cecilia Marottoli, era rimasta schiacciata a seguito del ribaltamento dell'autovettura. L'amico ha raccontato che era in macchina con lei ma che era stato sbalzato fuori nel momento dell’incidente.



Sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo insieme a vigili del Fuoco, carabinieri, 118 dell’Aquila e di Rieti e un’auto medica. Disperate le operazioni di soccorso. Ma non c'è stato nulla da fare.

